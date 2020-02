Opnieuw bombrief afgegaan in Amsterdam

Bij het kantoor van de ING aan de Bijlmerdreef in Amsterdam is donderdag aan het begin van de middag een bombrief ontbrand. Dit maakte de politie bekend.

Eén persoon heeft rook ingeademd en uit voorzorg is een ambulance ter plaatse geweest. De politie stelt een onderzoek in.

Amsterdam en Kerkrade

Woensdag kwamen er ook al twee bombrieven tot ontploffing. Hierbij was er eveneens één in Amsterdam en een in Kerkrade.

Afpersing

Het is inmiddels bij de politie bekend dat het om een afpersingszaak gaat. Er worden door dader(s) bitcoins geëist