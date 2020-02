Beloning van 15.000,- euro voor gouden tip bombrieven met Delfs prentje

Souvenir zakjes met Delfts aanzicht opdruk

'Opvallend detail in alle gevallen is dat de brandbare substantie in de bombrieven in een souvenirzakje zaten met een opdruk van een Delfts aanzicht', zo meldt de politie zaterdag. De politie heeft zaterdag ook foto's vrijgegeven van een papieren zakje dat de afmetingen heeft van circa 9 x 10 cm. De recherche hoort graag van mensen die de afgelopen maanden iemand (her)kent die meerdere van deze zakjes om vage reden heeft willen verkrijgen.

10 bedrijven bedreigd

'Naar aanleiding van de afpersingsbrieven met snelontvlambare inhoud is de politie een uitgebreid rechercheonderzoek dat wordt geleid door de eenheid Amsterdam. Vanaf eind 2019 zijn tien bedrijven uit het hele land op verschillende momenten doelwit geworden van afpersingsbrieven en/of hebben brieven met een ontbrandende inhoud ontvangen. Enkele van deze brieven zijn tot ontbranding gekomen. Daarbij is gelukkig niemand gewond geraakt, maar de betrokkenen zijn logischerwijs erg geschrokken. In de afpersingsbrieven wordt van de geadresseerde bitcoins geëist. Wanneer daar niet aan wordt voldaan, wordt gedreigd met nare gevolgen.

'Serieuze brandwonden mogelijk'

Gelukkig is er tot dusverre niemand daadwerkelijk gewond geraakt door de brieven. De politie heeft onderzoek gedaan naar de inhoud van de enveloppen en stelt dat het mogelijk was geweest dat de opener van de envelop serieuze brandwonden zou hebben opgelopen.

Handelingsperspectief

De afpersingsbrieven zijn vooralsnog enkel gericht aan tien bedrijven. De politie heeft nauw contact met de afgeperste bedrijven en heeft hen een duidelijk handelingsperspectief gegeven. Ook met postbezorgende bedrijven is nauw contact en een handelingsperspectief gegeven.

Delfs prentje

De afpersingsbrieven en brieven met ontbrandende inhoud zijn vooralsnog verstuurd in witte enveloppen. De enveloppen zijn gefrankeerd met twee postzegels. Het adreslabel is geprint en de enveloppen worden uit naam van het CIB of een afzender met een fictieve naam verstuurd. Opvallend is wel dat de explosieve stof telkens zit verpakt in een papieren zakje met daarop een Delft-printje. In de enveloppe is een duidelijke verdikking voelbaar. Wanneer men twijfels heeft over een ontvangen envelop wordt door de politie geadviseerd om de afzender te controleren. 'Neem indien mogelijk contact op met de afzender of er een brief is verstuurd. Indien u de situatie niet vertrouwt, kunt u te allen tijde contact zoeken met de politie', aldus de politie.





TGO

De politie heeft vanaf het eerste afpersingssignaal de zaak zeer serieus opgepakt. Het onderzoek staat onder leiding van de recherche van de eenheid Amsterdam. Daar werkt een Team Grootschalige Opsporing (TGO) aan de zaak. Zij worden ondersteund door experts van de Forensische Opsporing en politiepsychologen, maar ook door externe experts op het gebied van taal, papier en cryptomunten.

Vingerafdrukken en DNA

In een afpersingsonderzoek zoals momenteel gaande is, wordt uiteraard alles uit de kast gehaald om de afperser zo snel mogelijk op te sporen en aan te houden. Daarbij wordt uiteraard sporenonderzoek gedaan op vingerafdrukken en aanwezigheid van dna-materiaal. Alle delen van de enveloppen en inhoud worden daarbij minutieus onderzocht met ondersteuning van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daarnaast wordt de expertise ingeschakeld van de meest uiteenlopende (externe) specialisten die meer duiding kunnen geven over de achtergrond van de afperser.