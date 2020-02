Zwaargewonde vrouw op straat aangetroffen, man aangehouden

In Kaatsheuvel is zaterdagochtend omstreeks 08.10 uur op straat in de Adam van Noorstraat een vrouw zwaargewond geraakt. Dit meldt de politie zaterdag.

Man aangehouden

'Een man is aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer', aldus de politie. Ter plaatse is de politie een technisch en forensisch onderzoek gestart om de precieze toedracht in kaart te brengen. Het is op dit moment niet bekend of de man die is aangehouden de echtgenoot is van de vrouw.