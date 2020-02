Onderzoek naar afpersingsbrieven

De politie onderzoekt het bezorgen van afpersingsbrieven op diverse adressen in Den Haag en Wassenaar in de periode van maandag 10 tot en met donderdag 20 februari 2020. De afperser eist in de brieven dat voor een bepaalde datum een geldbedrag naar hem/haar wordt overgemaakt. Als dit niet gebeurt, wordt er gedreigd met het plegen van strafbare feiten gericht op de ontvangers van deze brieven.

Heeft u zo’n brief ontvangen, of kent u mensen die een dergelijke brief ontvangen hebben of heeft u informatie die ons kan helpen, neem dan contact op met de Districtsrecherche Den Haag West (bureau Scheveningen) via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld misdaad Anoniem, via 0800-7000. Ook als u een brief heeft ontvangen maar inmiddels heeft weggegooid dan komen wij graag met u in contact.

Wij willen u erop wijzen de brieven niet of zo min mogelijk met blote handen aan te raken, in verband met het veiligstellen van sporen.