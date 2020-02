Gevangenisstraf voor mood op Peter van der Linde

14 kogels

Zij lokten Peter van der Linde de bewuste avond naar café ’t Hoekske in Breda. Op het moment dat het slachtoffer buiten het café stond te wachten, zijn er 14 kogels op hem afgevuurd. Peter van der Linde overleefde dit niet. De verdachten zijn gevlucht in een gestolen auto. Die auto werd later uitgebrand aangetroffen in Essen.

Undercover

Tijdens het opsporingsonderzoek was sprake van een undercovertraject. Opsporingsambtenaren zochten contact met een van de verdachten zonder dat hij wist dat het opsporingsambtenaren waren. Tijdens die contacten heeft deze verdachte bekend betrokken te zijn bij de moord en heeft hij uit de doeken gedaan hoe het plan in elkaar zat. De rechtbank heeft uitgebreid gekeken of deze verklaringen wel bruikbaar waren voor het bewijs. De rechtbank kwam daarbij tot de conclusie dat dit het geval is. De verklaringen zijn niet onder druk afgelegd en de rechtbank vindt de verklaringen betrouwbaar.

Zaak uit 2017

De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 22 jaar voor de schutter omdat de manier waarop het slachtoffer is vermoord zeer gewelddadig was en de schutter een omvangrijk strafblad heeft. De andere twee verdachten worden veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.