Dode bij ongeval met carnavalswagen in Limburg

Maandagavond is in het Limburgse Meerssen een persoon om het leven gekomen bij een ongeval met een carnavalswagen. Dit meldt de politie maandagavond.

Op de Beukel

Het ongeval gebeurde na de optocht rond 17.30 uur Op de Beukel. De carnavalswagen werd door een tractor voortgetrokken en de combinatie is om nog onduidelijke reden van de asfaltweg geraakt en in het naastgelegen grasveld terechtgekomen. De weg waar het ongeval is gebeurd loopt hier naar beneden. Een persoon is bij het ongeval om het leven gekomen. De politie heet een afzetting gemaakt en is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.