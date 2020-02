Plofkrakers Hillegom met lege handen vertrokken, schade enorm

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er in Hillegom bij een geldautomaat aan de Hoofdstraat rond 03.15 uur een plofkraak plaatsgevonden. 'Enkele minuten daarna meldden getuigen de plofkraak bij de politie. Er werd niets buitgemaakt', zo meldt de politie woensdag.

Motorscooter

'Volgens getuigen renden er twee of drie mannen weg na de kraak. Mogelijk zijn ze vervolgens op een motorscooter vertrokken in de richting van de Meerstraat. De mannen waren in het zwart gekleed en hadden hun gezichten bedekt', aldus de politie.

Enorme schade

Op de Hoofdstraat was er veel schade aan omliggende panden en de geldautomaat was volledig vernield door een explosief. Minimaal vier bedrijfspanden hebben forse schade opgelopen. Het glaswerk lag verspreid in de omgeving. Er raakte niemand gewond. Wel werden vier woningen ontruimd omdat ze schade hadden opgelopen.

Zoekactie

De explosievenverkenner van de politie heeft het eerste onderzoek bij de geldautomaat gedaan en gekeken of Forensische Opsporing veilig verder onderzoek kon doen. Agenten zochten in de omgeving naar verdachte personen maar hebben niemand kunnen aanhouden.

Vluchtvoertuig

De recherche in Leiden onderzoekt de plofkraak en vraagt getuigen zich te melden. Mogelijk zien mensen ergens een motorscooter staan die daar niet thuishoort. De politie sluit niet uit dat de scooter bijvoorbeeld in een busje is geladen. Als iemand zo'n verdachte situatie heeft gezien, hoort de politie dit ook graag.