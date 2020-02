Schietpartij in woning Everdingen

In een woning aan de Prins Bernhardstraat is Everdingen heeft donderdagmiddag een schietpartij plaats gevonden. Dit maakte de politie bekend.

Naast de reguliere politie met kogelwerende vesten aan, was er ook een team van de Dienst Speciale Interventie (DSI) aanwezig.

Wat er zich precies in de woning heef afgespeeld is niet bekend. Een slachteroffer is onder politie begeleiding met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.