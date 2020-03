Tekst dat op wapen tramschutter stond

Gökmen T. die op 18 maart vorig jaar vier mensen doodschoot had verwijzingen naar de islam, de sharia en Allah op zijn wapen staan. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuws.

Het Openbaar Ministerie maakte al eerder bekend dat er een tekst op het wat geschreven was. Wat de tekst was werd niet bekend gemaakt. Bronnen melden aan het RTL Nieuws dat de tekst op het wapen was: ‘Wie Sharia volgt, gaat naar paradijs. Wie democratie volgt gaat naar hel. Jullie maken mensen dood die moslim zijn. En Allah laat mij jullie dood...’

Door het Openbaar Ministerie is onderzoek gedaan naar het handschrift op het wapen. Dit blijkt volgens de bronnen van Gökmen T. te zijn. Ook het briefje dat werd achtergelaten kwam van zijn hand.