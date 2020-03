Geldsmokkelaars aangehouden op Schiphol

De Oekraïner wilde op 1 maart met meer dan 195.000 Amerikaanse dollar reizen naar Ecuador. Het geld zat in een plastic zak in zijn rugtas. Drie dagen later wilde een man uit Woerden met meer dan 100.000 euro aan contanten in zijn handbagage en kleding naar Roemenië reizen. Bij de beveiligingscontrole is het geld vervolgens onderschept. Hierop is de Douane ter plaatse gekomen. Zij hebben de verdachten overgedragen aan de Marechaussee.

Beide mannen konden geen goede verklaring geven over de herkomst van het geld en zijn aangehouden voor witwassen.

Het geld is in beslag genomen. Rechercheurs van de Marechaussee doen verder onderzoek naar mogelijk witwassen van crimineel verkregen geld.