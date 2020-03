Lichaam in auto te water bij Breukelen, politie gaat uit van misdrijf

In een auto die te water is geraakt in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen is een lichaam aangetroffen. 'Wij gaan uit van een misdrijf', zo heeft de politie laten weten.

Duikers van de politie

De politie startte zaterdagmiddag een onderzoek nadat de auto in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal werd aangetroffen. Duikers van de Dienst Speciale Interventies van de politie ondersteunden de recherche ter plaatse bij het onderzoek.

Lichaam

In de auto die uit het Amsterdam-Rijnkanaal werd gehesen is een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Ter plaatse is de politie een uitgebreid sporenonderzoek gestart. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.