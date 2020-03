Verdacht pakket bij ING in Amstedam

Aan de Bijlmerdreef in Amsterdam is maandagmorgen bij een vestiging van de ING een verdacht pakket aangetroffen.

Volgens AT5 is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaats en doet onderzoek. Of er daadwerkelijk een explosief in het pakket zit is nog onduidelijk.

De politie laat weten dat het pakketje niet op de eerder verstuurde bombrieven lijkt.