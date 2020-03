Dood in Tilburgse woning aangetroffen persoon mogelijk door geweld omgebracht

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie rond 02.45 uur in een woning in Tilburg een overleden persoon aangetroffen. 'Mogelijk gaat het om een misdrijf', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek

De politie heeft een plaats delict gemaakt in en rond de woning aan de Hoefstraat in Tilburg en is een onderzoek gestart. 'Uit onderzoek blijkt dat de persoon mogelijk door geweld om het leven is gekomen', aldus de politie. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart.