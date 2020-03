Moszkowicz mag zich niet herinschrijven als advocaat

Het hof vindt dat mr. Moszkowicz niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd en hij heeft daar geen overtuigende waarborgen voor gegeven. Ook is het hof van mening dat de huidige financieel onduidelijke positie van mr. Moszkowicz van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid. Het hof heeft de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die hoort bij het bekleden van een positie als advocaat zwaarder laten wegen dan het persoonlijk belang van

mr. Moszkowicz bij herinschrijving als advocaat.

Het beklag

Het Hof van Discipline heeft mr. Moszkowicz in 2013 geschrapt van het advocatentableau vanwege schending van de beroepsregels voor de advocatuur, voornamelijk op het gebied van de financiële integriteit. Vorig jaar heeft mr. Moskowicz het verzoek gedaan om weer als advocaat te worden ingeschreven. De Raad van Orde van Advocaten Midden-Nederland heeft dat verzoek afgewezen. Mr. Moszkowicz is vervolgens, zoals dat heet, in beklag (in beroep) gegaan bij het Hof van Discipline, de hoogste rechter in het advocatentuchtrecht.

Geen overtuigende waarborgen

Het hof is tot deze beslissing gekomen omdat mr. Moszkowicz niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat er bij hem sprake is van een blijvende gedragsverandering. Het hof acht nieuwe schendingen van de beroepsregels voor de advocatuur daarom niet uitgesloten. Ook op andere wijze heeft mr. Moszkowicz geen overtuigende waarborgen geboden.

Het hof onderkent dat mr. Moszkowicz zijn gedrag gedeeltelijk heeft veranderd, maar de voorgenomen organisatorische maatregelen om nieuwe ontsporingen te voorkomen zijn onvoldoende. En met het in de arm nemen van een coach met zeer vergaande bevoegdheden komen de belangrijke kernwaarden voor een advocaat, te weten onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid, onaanvaardbaar in het gedrang.