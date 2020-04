Politie gaat 13 zendmastbranden onderzoeken

In de afgelopen twee weken is bij in totaal 13 telecom-zendmasten in het hele land brand gesticht of zijn er pogingen daartoe gedaan. De politie gaat deze branden en pogingen to brandstichting onderzoeken, zo heeft de politie dinsdag laten weten.

Gezamenlijk onderzoek

'De branden zijn vermoedelijk aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek', aldus de politie.

Dekking telefoonnetwerk in gevaar

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang.

Coördinatie

De betreffende eenheden hebben zelf de regie over de onderzoeken naar de branden in hun gebied. De Dienst Landelijke Recherche coördineert alle onderzoeken. De politie vraagt om verdachte situaties bij zendmasten direct via 112 te melden omdat deze waardevol zijn voor het onderzoek. Ook meldingen van verdachte situaties die reeds hebben plaatsgevonden zijn voor het onderzoek interessant en kunnn via 0900-8844 worden doorgegeven.

Overzicht van de 13 incidenten tot nu

13 april – Almere Haven (2x)

11 april – Oudenbosch (2x)

11 april – Veldhoven (2x)

11 april – Tilburg

10 april – Dronten

10 april - Groningen

9 april – Nuenen

6 april – Rotterdam

5 april – Neerkant

3 april – Beesd