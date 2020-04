Man zwaargewond bij steekpartij in Amsterdam

Volgens de politie werd het slachtoffer op straat aangetroffen. De man is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een deel van de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart.

Rond 19.10 uur vanavond heeft op de Agatha Christiesingel een steekincident plaatsgevonden. Ter plaatse hebben we een zwaargewonde man aangetroffen. Hij wordt momenteel door hulpdiensten gereanimeerd. Wanneer meer informatie beschikbaar is, wordt dat via dit kanaal gedeeld.