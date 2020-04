Overleden fietser Oss blijkt neergestoken

Zwaargewond naast fiets

Het 18-jarige slachtoffer werd zondag rond 07.45 uur zwaargewond naast zijn fiets gevonden, op de kruising van de Julianasingel en de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. De hulpdiensten konden helaas niets meer betekenen voor de jongen. Hij overleed ter plaatse. Het was onduidelijk wat met het slachtoffer was gebeurd. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan, waaruit later bleek dat de jongen gestoken is.

Verdachte

De aangehouden verdachte kwam bij de politie in beeld na een melding over een persoon met verward gedrag bij het station in Oss zondagochtend. Daar troffen agenten een man met een fiets aan die een mes bij zich had. Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Gaandeweg het onderzoek kwamen aanwijzingen naar voren dat de man mogelijk betrokken was bij de dood van het 18-jarige slachtoffer. De verdachte is een 25-jarige man die woonachtig is in Heesch en bekend is bij de politie. Hij zit vast voor verder onderzoek en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Geen bekenden

De recherche is volop bezig met het onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. Het is onduidelijk wat er aan het steekincident vooraf ging.