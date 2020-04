Giftige Cobra ontsnapt in woonwijk Roermond

Donderdag is in Roermond uit een terrarium in een woning aan de Veldstraat een Californische King Cobra-slang ontsnapt. 'De eigenaar belde vrijdag de politie dat hij het beest in de woning niet meer heeft aangetroffen', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Slang ontsnapt

De cobra-slang zou giftig kunnen zijn, en daarom is de oproep aan inwoners: zien jullie de slang, onderneem zelf geen actie maar bel de politie via 112. Het gaat om een 80 cm lange slang met gele strepen. De eigenaar geeft aan dat hij vermoedelijk door een gaatje in zijn terrarium is weten te ontsnappen. In het hele huis is gezocht maar het dier is niet aangetroffen.

Slangenexpert

De politie heeft in de omgeving uitgekeken naar het dier maar de zoektocht is inmiddels gestopt. Omdat het dier mogelijk al langer dan 24 uur weg is, is de vraag in welk gebied de slang zich bevindt. Daarnaast heeft het Operationeel Centrum van de politie contact met een slangenexpert, die wordt ingezet wanneer de slang wordt aangetroffen.