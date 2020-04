'Veredelde buschauffeurs' verdienen bij KLM een godsvermogen en ontduiken belasting

In deze tijd van crisis lopen de gemoederen binnen en buiten de KLM hoog op als het gaat om de salarissen van de meeste piloten. De KLM krijgt van de overheid een paar miljard staatssteun. Maar als je weet wat een gemiddeld piloot verdiend, is het nog maar de vraag of steun geboden moet worden? Want mocht KLM het straks toch niet reden, dan is de belastingbetaler uiteindelijk de pineut.