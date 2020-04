Meisje (21) overleden na aanrijding in Reuver

Het 12-jarige meisje dat op vrijdag 24 april betrokken raakte bij een aanrijding op de Rijksweg in Reuver is aan haar verwondingen overleden. Dit meldt de politie donderdag.

Aanrijding

Even voor 21.30 uur vond er die vrijdag een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fiets. Het meisje zat samen met haar moeder op de fiets. Beiden raakten zwaargewond en werden per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. 'Daar is het meisje aan haar verwondingen overleden', aldus de politie.