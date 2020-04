Auto schept winkelend publiek in Huizen

Hulpdiensten zijn donderdagmiddag in Huizen massaal uitgerukt nadat een auto meerdere personen had geschept. De politie laat weten dat er meerdere personen gewond zijn.

Omstanders laten aan NH-Nieuws weten dat een automobilist de macht over het stuur verloor en volgas over het Raadhuisplein schoot. Nadat er meerdere mensen waren aangereden, kwam de auto tegen een winkel tot stilstand en sloeg over de kop. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval bekneld in de auto.

Het is nog onduidelijk hoeveel personen er gewond zijn geraakt.