Explosie in Groningse woning

De brandweer in Groningen is vrijdagavond met meerdere voertuigen uitgerukt na een explosie in een woning.

Door nog onbekende oorzaak vond er een explosie plaats in een flatwoning aan het Wibenaheerd. Door de explosie is een deel van de gevel weggeslagen. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.