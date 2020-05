Verdacht materiaal in Groningse woning waar explosie was

De politie is zaterdagavond begonnen met het ontruimen van de flat aan de Wibenaheerd in Groningen waar vrijdag een explosie had plaatsgevonden.

Woordvoerder Robert Jan Valkema, van de politie Noord-Nederland, laat aan Blik op Nieuws weten dat er in de loop van de dag informatie was binnengekomen die aanleiding gaf om als politie nogmaals in de woning te kijken. Hierbij werd materiaal aangetroffen dat mogelijk explosief is.

Om het materiaal te laten onderzoek is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderweg.