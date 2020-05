KindAlert voor verdwenen jongen van 13

Vrijdagnacht 15 mei 2020 is er in Breda en Zeeland een Vermist Kind Alert verspreid voor Dré Jansen, die sinds vrijdagochtend is vermist.

De jongen zou vrijdagochtend naar school vertrokken zijn, maar is daar nooit geweest. Hij is vertrokken op een zwarte Gazelle herenfiets met achterop een tassenrek. Het vermoeden bestaat dat de jongen niet meer in Breda is, maar zich in Zeeland kan bevinden.

Signalement

Kledingsignalement: effe legergroene jas, blauw vest met capuchon, blauwe spijkerbroek, blauwe Adidas sneakers met witte zool en witte strepen. Twee rugzakken, 1x effe groen van kleur en 1x legerprint.

Brildragend, heeft deze niet altijd op.

Hoofd staat scheef ten opzichte van zijn nek.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070