Trein ramt tractorcombinatie, meerdere gewonden en machinist bekneld

Hulpdiensten ter plaatse

De hulpdiensten zijn ter plaatse. 'Het is nog niet precies bekend hoeveel mensen gewond zijn en wat de aard en ernst van de verwondingen zijn', aldus de politie. Wel is bekend dat de machinist van de trein bekneld zit. Brandweermensen zijn bezig om hem te bevrijden. Ook is nog niet duidelijk hoeveel mensen er in de trein zaten op het moment van het ongeval. Het treinverkeer tussen Assen en Beilen is gestremd.

Pilaren bovengeleiding geramd

Door het ongeval zijn een of meer masten van de bovengeleiding geramd en omgevallen. De schade aan de stroomvoorziening is fors. Ook de schade aan de kop van de trein is fors. De aanhangwagen van de tractor is zwaar beschadigd. De bestuurder van de tractor zou ongedeerd zijn. De tractor zelf lijkt geen schade te hebben.

Update 17.15 uur

De inzittenden van de trein worden opgevangen door de hulpdiensten. Het gaat om ongeveer 50 mensen. Zij zullen met bussen van NS worden vervoerd. De politie start een onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.