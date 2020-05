Politie schiet op verwarde man met mes, man (27) overleden

De politie heeft zaterdagochtend bij een incident in Halsteren, waar een man zichzelf verwondde met een mes, een schot gelost. 'De man (27) is overleden', zo meldt de politie zaterdag.

Melding verward persoon

De politie ontving zaterdag rond 08.30 uur een melding dat een persoon verward gedrag vertoonde aan de Klaverblad in Halsteren. Agenten, die enkele minuten later ter plaatse kwamen, zien daar dat een man zichzelf dermate ernstige met een mes aan het verwonden is. Zij spreken de man aan, maar daar reageert hij niet op. Er wordt gepoogd de man onder controle te brengen met behulp van pepperspray, daar reageert hij ook niet op. Uiteindelijk lost de politie een schot. De man is komen te overlijden.

Onderzoek

De Rijksrecherche is ter plaatse om onderzoek te doen naar het incident. Waaraan de man precies is overleden wordt op dit moment onderzocht door een Forensisch Opsporingsteam van een andere eenheid.