Gewonde bij schietpartij Rijen, verdachte op blote voeten gevlucht

Zaterdagavond is er om 21.00 uur in de Karel Doormanstraat in het Brabantse Rijen geschoten. 'Eén gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd', zo laat de politie zaterdagavond weten.

Verdachte op blote voeten gevlucht

'We weten wie de verdachte is, hij is op blote voeten gevlucht', aldus de politie. De politie waarschuwt dat wanneer men iemand op blote voeten ziet lopen om dan direct 112 te bellen en de positie door te geven. Mensen moten de verdachte niet zelf aanspreken.

Zoektocht gestart

Er is een zoektocht opgestart met onder andere de politiehelikopter naar de gevluchte verdachte. De omgeving is afgezet en de politie is een onderzoek gestart.

Update 22.35

'De verdachte is helaas nog niet gevonden en de invallende duisternis werkt ook niet mee. De zoektocht gaat door maar hij kan zich beter melden', zo heeft de politie zojuist gemeld. Op de plaats van het incident zal een uitgebreid tactisch- en forensisch onderzoek een groot gedeelte van de nacht doorgaan.