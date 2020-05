Twee gewonden bij schietpartij in Klimmen

Vanavond zijn twee mannen bij een schietpartij in Klimmen twee gewonden gevallen.

De schietpartij vond plaats rond 19.00 uur aan de Retersbekerweg in Klimmen. Daarbij raakten twee personen gewond. De politie is direct gestart met een onderzoek en heeft vlak na het incident drie personen aangehouden. Een vierde persoon is nog voortvluchtig.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Vermoedelijk is een ruzie tussen twee families de aanleiding geweest voor het incident. De twee gewonde mannen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Beide mannen zijn aangehouden als verdachte in de zaak. De derde aangehouden verdachte bevond zich op de plek van het schietincident. Het onderzoek naar de aanleiding en de exacte gebeurtenissen gaat door, aldus de politie.