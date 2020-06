16-jarige joyrider richt ravage aan in dorpskern van Esch

In de nacht van zaterdag op zondag werden de hulpdiensten rond 03.15 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Dorpsstraat in Esch. Een auto botste onder andere tegen een betonnen bloembak en een straatkast van Ziggo.

Ravage en brokstukken

Het voertuig raakte zwaar beschadigd en de straat lag bezaaid met brokstukken. Omwonende hadden een harde klap gehoord en namen buiten poolshoogte, maar de bestuurder was op dat momenten al verdwenen. De zwaar beschadigde auto stond er nog wel. Aan de linkerzijde van het voertuig waren de metalen buitenplaten van beide portieren compleet verdwenen waardoor de binnenkant zichtbaar was.

16-jarige jongen

Later bleek dat een 16-jarige jongen de auto zonder toestemming had meegenomen. Of hij op het moment van de botsing alleen in het voertuig zat is niet bekend. De brandweer stelde de situatie veilig. De omgeving van het incident werd met linten afgezet. De politie heeft de joyrider later getroffen.