Code geel voor het zuiden vanwege onweersbuien

Met uitzondering van het noorden is het overwegend zonnig, maar er vormen zich steeds meer stapelwolken. In het zuiden en zuidwesten ontwikkelen zich in de loop van de middag en avond flinke regen- en onweersbuien. Lokaal kan er opnieuw veel regen in korte tijd vallen met wateroverlast tot gevolg. Ook kan lokaal hagel voorkomen. In de avond valt vooral in het midden plaatselijk buiige regen. De maxima lopen uiteen van 18°C op de Wadden tot 26°C in het zuiden en zuidwesten. Er staat een matige noord- tot noordoostenwind. Van het zuiden uit draait de wind naar richtingen tussen west en zuidwest en neemt dan af naar zwak.