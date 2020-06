Politie neemt voor 350.000 euro aan nepkleding in beslag

De politie heeft donderdag 25 juni voor 350.000 euro aan nepkleding in beslag genomen in een als winkel ingerichte ruimte in de Abraham van Beyerenstraat in Rotterdam Noord. De actie volgde na vijf maanden van onderzoek.

In de winkel trof de politie 8.200 nepartikelen aan. De verkoopwaarde wordt geschat op een totaal van 350.000 euro. In het nog lopende onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gedupeerde kledingmerkhouders doen aangifte.

Afzetmarkt

Het onderzoek startte via informatie in de politie-eenheid Den Haag. De verdachten hadden in Den Haag een grote afzetmarkt, maar bezorgden hun waren door heel Nederland heen. Via het onderzoek kreeg de politie de winkel in Rotterdam in het vizier.