Met deze quick wins optimaliseer je je zzp-bestaan

Of je nou een beginnende ondernemer bent of een doorgewinterde zzp’er: tips en tricks om nóg efficiënter te werken komen altijd wel van pas. Met deze vier quick wins bespaar je jezelf heel wat tijd, knaken én kopzorgen.

Verzeker jezelf tegen uitval

Een slimme freelancer heeft zijn financiële buffer op orde en kan het in lastige tijden wel even uitzingen. Maar wat als je te maken krijgt met langdurige ziekte of (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt? Dan is die (misschien wel vette) buffer sneller op dan je denkt. Bovendien wil je je zuurverdiende spaarcenten vast aan leukere dingen besteden.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers biedt uitkomst. Hiermee ben je betaalbaar verzekerd van een inkomen als je voor een kortere of langere tijd niet kunt werken. Door een bedrijfsongeval of een burn-out bijvoorbeeld. Bovendien is zo’n aov-premie fiscaal aantrekkelijk. De premie kun je namelijk (deels) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Vermijd een financiële klap

Hoewel zeker niet elke zakelijke verzekering voor iedere zzp’er broodnodig is, is het verstandig om ook over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Als er tijdens je werkzaamheden iets misgaat waardoor je schade veroorzaakt aan anderen of hun spullen, moet je zelf opdraaien voor de kosten. Misschien mors je op een dag wel per ongeluk koffie over de telefoon van een klant. Of, erger, veroorzaak je met een onhandig geplaatst verlengsnoer letsel bij een collega.

Zulke schade kan oplopen tot honderdduizenden euro’s. Als je die uit eigen zak moet betalen kan dat het einde van je bedrijf betekenen. Tenzij je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt. Daarmee bescherm je jezelf tegen zo’n mogelijk fatale financiële klap. Wel zo’n geruststellend idee, ook voor je klanten.

Minimaliseer je administratieve rompslomp

Met de hand factureren is allang niet meer van deze tijd. Herhalende administratieve taken kun je makkelijk digitaliseren en automatiseren. Betalingsherinneringen, abonnementsfacturen en offertes kun je bijvoorbeeld geheel uit handen geven aan een online factuurprogramma, zoals fiscus.nl, rompslomp.nl of e-boekhouden.nl.

Als je op basis van een uurtarief werkt, kun je je uren makkelijk bijhouden met een app op je smartphone. Nooit meer rommelen met timesheets. En als je met software je uren bijhoudt, kun je meteen een factuur uitdraaien op basis van je geregistreerde uren. Nooit meer gewerkte uren over het hoofd zien en handmatig uren invoeren dus. Door je urenregistratie en administratie zoveel mogelijk te automatiseren en te digitaliseren houd je tijd over voor het daadwerkelijke werk. Je uren bijhouden kan bijvoorbeeld met de app TimeChimp.

Daarnaast kun je ook de betalingen zelf automatiseren. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de software te koppelen aan je bankrekening en de betalingen automatisch te importeren. Het softwareprogramma linkt de betaling aan de correcte debiteurenpost. Zo hoef je alleen nog maar de niet-gekoppelde betalingen te checken en verwerken.