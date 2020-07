14-jarig meisje in zee bij Ameland vermist, zoektocht zondag 05.30 uur voortgezet

Zaterdagavond kreeg de Kustwacht rond 22.30 uur een melding van een vermist 14-jarig meisje op Ameland. Het meisje was samen met haar vader en zusje gaan zwemmen in zee bij het strand van Ameland ten noorden van Buren.

In de problemen tijdens het zwemmen

Het drietal kwam tijdens het zwemmen in de problemen. Haar vader en zusje wisten zelf uit het water te komen maar het 14-jarig meisje was spoorloos. Hierop zijn de hulpdiensten een massale zoekactie gestart. Daarbij werden door de Kustwacht meerdere reddingsboten en een SAR-helikopter ingezet om op de zee te zoeken. Meerdere eenheden van de politie en eilandbewoners zochten op het strand. Rond 03.20 uur was het meisje nog steeds niet gevonden en werd de zoektocht gestaakt.

Zoektocht hervat

Zondagochtend om 05.30 uur is de zoekactie door de hulpdiensten weer hervat. De Kustwacht op het water en de politie zoekt op dit moment met meerdere eenheden, zowel op het water, als op het strand, de duinen en in de verdere omgeving.