Man klimt over schutting

Na de melding van een mogelijk inbraak hebben agenten in een brandgang aan de Jan van de Capellelaan een 32-jarige man uit Goes aangehouden. De man kwam over een schutting geklommen uit een achtertuin tevoorschijn.

De politie kreeg op zondag 26 juli rond 2.45 uur een melding van een mogelijke inbraak. Er gingen direct meerdere eenheden ter plaatse. Twee agenten die richting een brandgang achter de woningen aan de Jan van Capellelaan liepen zagen vervolgens de verdachte. De man klom vanuit een achtertuin over een schutting. Vervolgens rende hij in de richting van de agenten, toen hij ze zag probeerde hij nog te vluchten, maar de dienders konden hem snel aanhouden.

Onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of de man daadwerkelijk ergens heeft ingebroken of daar een poging toe heeft gedaan. Dat is onderwerp van verder onderzoek. De verdachte is ingesloten.