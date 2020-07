Man overleden aan verwondingen na brand stoep gemeentehuis Oss

Een 54-jarige man uit Oss, die maandagochtend ernstige brandwonden opliep bij een brand op de stoep van het gemeentehuis in Oss, is vanmiddag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Brandbare vloeistof

De man had maandagochtend op de stoep voor het gemeentehuis een brandbare vloeistof in brand willen steken. 'Daarbij heeft hij onbedoeld ernstige brandwonden opgelopen', meldt de politie. 'Het lijkt er niet op dat het zijn intentie is geweest om het gemeentehuis te vernielen of te beschadigen. Dit alles blijkt uit ons onderzoek. Het slachtoffer is bij ons bekend omdat hij in het verleden op soortgelijke wijze aandacht heeft gevraagd voor zijn situatie', aldus de politie.

Getuige liquidatie

Volgens het Brabants Dagblad was de man in juni 2018 getuige van een liquidatie in Oss en legde daarover een getuigenverklaring af bij de politie. Vervolgens werd er een brandbom in zijn huurwoning naar binnengegooid. Hij kwam vervolgens in een getuigenbeschermingsprogramma terecht maar dat werd april 2019 opeens beëindigd omdat daarover met derden had gesproken. Volgens de advocaat van de man beging hij vanmorgen een wanhoopsdaad.

Peter R. De Vries

Misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft op Twitter gereageerd op het incident en overlijden van de man: 'Het is tenhemelschreiend hoe de overheid met getuigen omgaat', aldus De Vries.