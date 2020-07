Topdrukte richting stranden, al bijna 400 km file

Rond het middaguur stonden er in heel Nederland 69 files met een gezamenlijke lengte van bijna 400 km. 'In een groot deel van het land is 25 graden of meer, bovendien staat er nu bijna 400 km aan files in Nederland. De ANWB adviseert weggebruikers dan ook om voor vertrek de verkeersinformatie te checken. 'Niets erger dan in de brandende zon in de file staan! Neem voldoende drinkwater mee in de auto en drink daar van! Kleine kinderen drogen snel uit', zo waarschuwt de ANWB.