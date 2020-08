Motorrijder ramt door rolluik tankshop langs A325 bij Elst

In de nacht van maandag op dinsdag is rond 05.00 uur een motorrijder met zijn motor door het rolluik van het tankstation langs de A325 bij Elst de shop binnengereden. Dit meldt de politie dinsdag.

Ernstig gewond

De tankshop was op dat moment nog gesloten. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De motor lag in de tankshop tussen de schappen. 'De motorrijder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie die een onderzoek is gestart bij het tankstation.