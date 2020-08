Nederland heeft zijn 29e hittegolf te p(l)akken

Zondag heeft Nederland zijn eerste hittegolf van deze zomer officieel te pakken. Het is sinds 8 augustus 1911 dat dit door het KNMI wordt bijgehouden en nu zitten we dus in de 29e hittegolf.

Plakkerig

Na een plakkerige nacht, waarin menigeen slecht en weinig heeft geslapen, is zondagochtend rond 10.00 uur in De Bilt het kwik boven de 25 graden gestegen en daarmee hebben we de vijfde zomerse dag op rij van 25 graden of hoger te pakken.

Tot wel 36 graden in het zuidoosten

Omdat het kwik afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag zelf boven de 30 graden uitkwam spreken we officieel van een hittegolf. Inmiddels is vandaag het kwik op veel plaatsen ook al boven de 30 graden gestegen. Naar verwachting lopen de temperaturen vandaag uiteen van 29 graden op de Wadden tot wel 36 in het zuidoosten van Nederland. De hoge temperaturen houden tot minstens donderdag aan.