Facebook en Instagram gaan foto's 'stereotype' Zwarte Piet verwijderen

Zwarte schmink

Het gaat volgens Facebook om materiaal waarbij duidelijk zwarte schmink of make-up is gebruikt om de kleur van het gezicht donkerder te maken, samen met andere stereotyperende kenmerken zoals een pruik met krullen of grote lippen.

Joodse stereotype

Ook gaan de twee sociale netwerken ook bepaalde schadelijke Joodse stereotypen weren.