16-jarig meisje in Rotterdam doodgestoken

Een meisje overleed woensdag 12 augustus aan de gevolgen van een steekincident in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam. Een 16-jarige meisje werd daarbij als verdachte aangehouden.

Omstreeks 20.15 uur kreeg de politie meldkamer meerdere meldingen van een ernstig steekincident in een woning aan de Mathenesserdijk. Politie-eenheden die met andere hulpverleningsinstanties snel ter plaatse kwamen , startte direct met een reanimatie. Een Mobiel Medisch Team kwam eveneens ter plaatse. Ondanks alle hulp, overleed het meisje vrijwel direct aan haar verwondingen. Politiepersoneel ontfermden zich in de woning over de andere aanwezigen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie stelt een onderzoek in naar de tragische gebeurtenis.