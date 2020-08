Actiedag Grio555 voor Beiroet van start gegaan

Vrijdagochtend is de actiedag van Giro555 van start gegaan in Studio 47 te Hilversum. Nederlanders hebben tot nu toe €5.009.477,00 gestort op Giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers van de explosie in Beiroet. “Een prachtig start van de actiedag. Laten we alles op alles zetten om dit bedrag vandaag nog flink te laten stijgen, zodat we nog veel meer slachtoffers van de ramp kunnen helpen.’’ zegt Garance Reus-Deelder, actievoorzitter van Giro555. Er kan gedoneerd worden op de website van Giro555 of tot vanavond 24.00 uur gebeld worden met 0800-1112.

De gevolgen van de ramp worden steeds duidelijker. Ruim 220 mensen hebben de ramp niet overleefd, 6000 mensen raakten gewond, waarvan 1000 kinderen, en ruim 300.000 mensen zijn dakloos geworden door de ramp. Minder dan de helft van de gezondheidscentra functioneren op dit moment volledig en in de ziekenhuizen zijn er 500 bedden minder beschikbaar dan normaal. Volgens de actievoorzitter is de hulpverlening goed op gang. De hulp wordt nu opgeschaald: de organisaties aangesloten bij Giro555 bieden met het tot nu toe ingezamelde geld doorlopend noodhulp. Ze helpen ook met psychische hulp en met het repareren van de huizen zodat deze weer bewoonbaar te maken.

De correspondent van Giro555, Marcel van der Steen onderstreept vanuit Libanon het belang van meer hulp. "Ik ontmoette een Syrisch gezin dat vluchtte voor de oorlog en een veilig onderkomen vond in Beiroet. Zij leefden al onder zware omstandigheden en zijn met deze klap letterlijk álles kwijtgeraakt. Er is geen overheid of baas die hen opvangt. Sarah, hun tienjarige dochter, heb ik niets kunnen vragen over de explosie, omdat ze steeds maar weer opnieuw in huilen uitbarstte; duidelijk getraumatiseerd. Iedereen die ik hier spreek, of dat nou vluchtelingen zijn of Libanezen of internationale hulpverleners; iedereen is geraakt en heeft in meer of mindere mate een trauma opgelopen. Het is verschrikkelijk om te zien. Ik hoop dat Nederland gul geeft vandaag. De donaties worden hier direct omgezet in juist díe noodhulp die zo keihard nodig is” aldus Marcel van der Steen.

Tot middernacht kan de actiedag via de NPO, Facebook en Youtube live worden bekeken. In de livestream zullen optredens te zien zijn van Nederlandse artiesten, zoals Leonie Jansen en Carel Kraayenhof. Een Libanese kok maakt traditionele gerechten. Ook zal worden geschakeld met journalist en presentator Danny Ghosen, Giro555 correspondent Marcel van der Steen en andere Nederlanders in Beiroet. Verder zullen Libanezen, Libanonkenners, hulpverleners in de uitzending reflecteren op de situatie in de door de explosie getroffen Beiroet. In het actiecentrum zal een klein belpanel zijn van bekende Nederlanders met o.a. Giel Beelen, Klaas van Kruistum en Jörgen Raymann.

Giro 555 ‘Collectebus’

De Giro555-Collectebus is vanmorgen vertrokken vanuit het actiecentrum en rijdt met bekende Nederlanders door verschillende Nederlandse provincies. De bus doet Blaricum, Almere Strand, Naarden, Bussum en Utrecht Leidsche Rijn aan. Bekende Nederlanders, zoals Natasja Froger en YouTuber Thomas van de Vlugt zullen geld ophalen voor Giro555 en spreken onderweg met Libanezen en mensen die in actie komen voor Giro555. Aan het eind van de dag zal de bus terugkeren naar Hilversum waar rond 23 uur de bekendmaking zal zijn van de eindstand van Samen in Actie voor Beiroet.