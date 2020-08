KNMI verhoogt Code Geel naar Oranje voor Zeeland en Noord-Brabant

Van 16.00 tot 19.00 uur

De verhoogde waarschuwing geldt van 16.00 tot 19.00 uur, daarna is voor beide provincies ook weer Code Geel van kracht net zoals voor de overige 10 provincies het geval is. Code Geel is voor het zuidelijk deel van Nederland tot 23.00 uur van kracht. Voor het noordelijke deel een uurtje langer tot 24.00 uur.

Onweer, hagel en windstoten

In de middag en avond onweersbuien, soms met hagel, windstoten en veel neerslag. In de provincies Zeeland en het westen van Noord-Brabant geldt de komende uren code oranje voor onweersbuien, lokaal met hagel (2-4 cm), kans op windstoten tot 75 km/u en mogelijk veel neerslag in korte tijd. Elders is code geel van kracht voor onweersbuien vanmiddag en vanavond, mogelijk met hagel en windstoten tot ongeveer 70 km/uur.