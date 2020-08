Den Haag zonder stroom

In een groot deel van Den Haag is maandagmorgen de stroom uitgevallen. Dit meldt Netbeheerder Stedin. Delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp moeten het zonder stroom doen.

Het is niet duidelijk hoeveel huishoudens en bedrijven zonder stroom zitten. Stedin is opzoek naar de oorzaak van de storing. Omdat deze nog niet gevonden is, blijft het onduidelijk hoe lang de storing gaat duren.