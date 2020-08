Bloemen voor omgekomen eigenaar restraurant

Op de stoep van Grieks restaurant Olypia in de Zwanenstraat in Groningen hebben mensen bloemen neergelegd uit medeleven aan eigenaar Lazaros Kounatidis. Deze overleed afgelopen zondag naar een zware mishandeling.

Volgens OOG-TV was Kounatidis een bekend gezicht voor zijn gasten en andere ondernemers in de straat. De politie zegt druk bezig te zijn met het onderzoek naar de fatale mishandeling, waarbij gebruik is gemaakt van honkbalknuppels en er is mogelijk ook gestoken.

Volgens onbevestigde berichten wilde het slachtoffert zijn zoon helpen bij een uit de hand gelopen ruzie. Voor de dodelijke mishandelingen zitten drie verdachten uit Groningen vast.