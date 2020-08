Traumahelikoper in Best voor medische noodsituatie

Maandagavond omstreeks 19:30 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een medische noodsituatie aan het Kruipeind in Best. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Deze laatste landde op atletiekbaan Generaal Michaelis aan het Tennispad in Best.