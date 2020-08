Meest drukke fietsroutes kan stroom middelbare scholieren niet aan

De drukke fietspaden die middelbare scholieren gebruiken op weg naar school zijn voor het overgrote deel niet berekend op de stroom scholieren die ze moeten verwerken. Van de bijna 6.200 kilometer fietspad in Nederland die als 'druk' is gemarkeerd en die door veel scholieren worden gebruikt, is gemiddeld 81% te smal of veel te smal. Vooral in de provincie Zeeland is het opletten, want daar is 154 van de 171 kilometer aan onderzochte drukke fietsroutes onvoldoende breed. Ook heeft 18% van alle drukke fietsroutes naar school een open verharding of is zelfs onverhard. Dit blijkt uit het Onderzoek Kwaliteit Fietsroutes Naar Middelbare Scholen dat ingenieursadviesbureau Sweco deed in opdracht van Bouwend Nederland.

Op gemeenteniveau blijken de fietspaden op de drukke fietsroutes voor scholieren in Ede (34%), Venlo (32%) en Deventer (30%) veel te smal te zijn. In jonge steden zoals Almere (50%) en Zoetermeer (45%) zijn aanmerkelijk meer fietspaden voldoende breed. Landelijk gezien scoort slechts 16% van de drukke routes redelijk tot goed. Dit terwijl de druk op fietspaden steeds groter wordt. Dit komt door het toenemend gebruik van verschillende soorten fietsen, zoals bakfietsen, elektrische fietsen en bredere fietsen met kratjes voorop. Bovendien stappen mensen steeds vaker op de fiets.

Nog lang niet overal fietspaden met veiliger asfalt of beton

Ook de verharding van de fietsroutes werd onderzocht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gesloten verharding (asfalt of beton), open verharding (gebakken klinkers, betonstraatstenen of tegels) en onverharde wegen. 18% van de drukke fietsroutes heeft zo'n open verharding of is zelfs onverhard. Voor de gemeenten Westland (52%) en Amersfoort (34%) is er een grote klus om open verharding te vervangen met gesloten verharding. In absolute getallen is Amsterdam koploper met 155 kilometer drukke fietsroutes voor scholieren met een niet gesloten verharding. Ook het Westland (76 kilometer), Haarlemmermeer (73 kilometer) en Emmen (72 kilometer) kunnen wel asfalt en beton gebruiken op hun drukke schoolfietsroutes.

Investeringen nodig om fietsen veilig en comfortabel te houden

Om fietspaden veilig en comfortabel te maken, is afhankelijk van de gekozen oplossing een investering nodig tussen de €413 miljoen en €2,2 miljard euro. Hiervoor kunnen drukke fietsroutes voorzien worden van gesloten verharding, worden verbreed en kunnen wegen worden afgewaardeerd.

Bouwend Nederland pleit voor een jaarlijks extra budget van 1 miljard euro voor gemeentelijke infrastructuur. "Helaas zien we dat gemeentelijke infrastructuur in deze tijden van corona niet altijd de prioriteit krijgt die het verdient. Om de kwaliteit van onze gemeentelijke infrastructuur, zoals fietsroutes, en dus de veiligheid van de gebruikers op niveau te houden, moet er flink worden geïnvesteerd", aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. "We willen allemaal graag fietsen. Dat is gezond, goed voor het milieu en helpt de druk op de andere middelen van vervoer te matigen. Dan moeten we ook bereid zijn ons fietsnetwerk in topconditie te houden."