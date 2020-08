8.000 onverkochte perenbomen gratis af te halen

Komende zaterdag kan iedereen gratis een of meerdere perenbomen ophalen op het Ecopark de Wierde van Omrin. De bomen zijn niet verkocht door corona en de kweker geeft ze liever een tweede kans. Urgenda heeft daarom o.a. Omrin gevraagd te helpen deze bomen te redden en roept iedereen op om daarbij te helpen.

Haal een gratis boom en red 8.000 bomen van de ondergang

De coronapandemie heeft in Nederland geleid tot overschotten. Deze week komen 150.000 bomen uit de koelcel die vanwege corona niet verkocht zijn. Urgenda en de kweker willen voorkomen dat deze bomen worden vernietigd en daarom heeft Urgenda Omrin benaderd om hierin samen te werken. Omrin stelt daarom komende zaterdag zijn locatie Ecopark de Wierde beschikbaar om maar liefst 8.000 bomen te redden van hun ondergang.

Hoe werkt de actie?

Belangstellenden kunnen zaterdag 22 augustus tussen 09.00 uur en 13.00 uur naar Omrin, Ecopark de Wierde, De Dolten 11 in Heerenveen komen. Daar is speciaal voor deze actie een drive-through georganiseerd, zodat belangstellenden de bomen ‘coronaproof’ kunnen ophalen. Thuis moeten de bomen wel meteen worden geplant met veel water om hun overlevingskans te vergroten. Per belangstellende kunnen maximaal 50 bomen worden weggegeven.

Samenwerken voor meer biodiversiteit

Omrin werkt mee aan een systeem waarin zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en zo weinig mogelijk wordt weggegooid. Ook met deze actie werkt Omrin mee aan het voorkomen van verspilling. Daarnaast zijn bomen heel nuttig voor de biodiversiteit. Zo werken we samen met Urgenda aan het herstel van de biodiversiteit en een beter klimaat.