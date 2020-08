Verdachte aangehouden voor misdrijf in Sint-Michielsgestel

In een woning aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is zaterdagavond een dode man aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. In de loop van de avond is een man aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Zaterdagavond rond half 7 kregen de politie de melding dat er een man dood in de woning zou liggen. Agenten zijn naar de woning aan de Regent Smitsstraat gegaan en troffen daar inderdaad een dode man aan in de garage van het huis. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Onder leiding van het Openbaar Ministerie is door de politie daarop een groot onderzoek opgestart.

Verdachte

Al snel na de vondst van het lichaam kon een verdachte aangehouden worden. Deze is meegenomen naar het bureau en voor verder onderzoek in verzekering gesteld. Omdat de verdachte in beperkingen zit is de politie vooralsnog zeer terughoudend met het geven van verdere details over zijn identiteit en mogelijke rol. Hij wordt vandaag verhoord.

Hoewel men er vanuit gaan dat het om de bewoner van het huis gaat, is ook de identiteit van het slachtoffer nog niet officieel vastgesteld. Daarvoor wordt zondag verder onderzoek gedaan aan het lichaam dat inmiddels wel uit het huis is gehaald.

Onderzoek

Het onderzoek in en bij de woning gaat zondag volop verder. Dat zal in ieder geval nog vandaag en een deel van maandag in beslag nemen. Er wordt door de technische recherche gezocht naar sporen en daarna zal een tactische doorzoeking worden gedaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn en er zal een buurtonderzoek worden gehouden.