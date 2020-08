Explosie bij bedrijfspand in Amstedam

De politie zoekt getuigen van de ontploffing van een explosief in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 augustus aan de voorzijde van een bedrijfspand aan de Slotermeerlaan. Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, is er wel sprake van schade aan de buitenzijde van het pand. De recherche wil graag spreken met getuigen of mensen die meer informatie hebben.