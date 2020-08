Kapperszaak Slotermeer Amsterdam na explosie nu beschoten

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Amsterdam op de Slotermeerlaan een bedrijfspand rond 4.20 uur beschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Zelfde pand

Het gaat om hetzelfde pand waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief is afgegaan aan de voorzijde. In het pand is een kapperszaak gevestigd. 'Bij de beschieting zijn geen gewonden gevallen', zo meldt de politie zaterdag.

Politieonderzoek

Meerdere politie-eenheden, recherche en Forensische Opsporing zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen.

Explosie

Omwonenden hoorden in de nacht van donderdag op vrijdag rond 4.15 uur een harde knal en belden de politie. Agenten waren snel ter plaatse, maar de twee daders waren er al vandoor in onbekende richting. Na de ontploffing zette de politie het gebied ruim af. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de locatie onderzocht en uiteindelijk vrijgegeven. Daarnaast startte de Forensische Opsporing (FO) een sporenonderzoek.